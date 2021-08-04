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12:15 04.08.2021

Участника АТО, угрожавшего подорвать гранату в Кабмине, помог задержать депутат и волонтер, который вел с ним переговоры

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Участника АТО, угрожавшего подорвать гранату в Кабмине, помог задержать депутат и волонтер, который вел с ним переговоры

Мужчина, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату, был задержан после переговоров, которые с ним вел его знакомый, волонтер и депутат Бучанского городского совета Василий Олексюк.

"Увидев в новостях, я сразу понял, что нужно принимать какие-то действия и найти возможность, чтобы ничего не случилось, я имею в виду, чтобы не погибли, не дай Бог, люди", - сказал Олексюк на брифинге возле здания правительства в среду после задержания злоумышленника.

Он подтвердил, что задержанный принимал участие в боевых действиях и, говоря о мотивах поступка, сказал: "Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, и учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло такое, что он нарушил закон".

При этом Олексюк подчеркнул, что задержанный трудоустроен, однако дал понять, что остается материально неблагополучным. Говоря о возможных мотивах поступка задержанного, он сказал: "Ну если у человека за спиной нет какого-то блага, я имею в виду жилья или еще чего-то". "Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, он работает на станции технического обслуживания… Он службу закончил уже несколько лет назад", - рассказал волонтер.

По словам Олексюка, задержанный периодически обращался к волонтерам за психологической, моральной и изредка материальной помощью, и получал такую помощь.

При этом начальник Нацполиции Игорь Клименко отметил: "Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошел жернова боевых действий, который был два раза ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму, и совершил это преступление из-за того, что такие сложились у него жизненные события".

Как сообщалось, в здание Кабинета министров Украины вошел неизвестный мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко сообщил, что мужчина - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию.

Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию.

Теги: #олексюк #граната #депутат #кабмин
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