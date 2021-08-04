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11:27 04.08.2021

В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

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В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

В Киеве перекрыто движение автомобилей на ул. Грушевского на участке от Парковой дороги до Шелковичной, а также на ул. Садовой в связи с проведением специальной полицейской операции, сообщает Патрульная полиция Киева.

Как сообщалось, в здание Кабинета министров Украины вошел неизвестный мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице начата специальная полицейская операция. С мужчиной проводятся переговоры, в случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к нему будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко сообщил, что мужчина - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию.

 

Теги: #киев #перекрытие #центр
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