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11:28 04.08.2021

Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

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Филиппа Киркорова нет в "черном списке" Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен

Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину сроком на три года, однако он не находится в так называемом "черном списке" Министерства культуры Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Запрет на въезд и нахождение в "черном списке" могут быть применены как одновременно, так и по отдельности. Так, в отношении Киркорова действует запрет на въезд сроком на три года, но в "черном списке" Минкульта он не находится", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, однако уже 27 июня исключило его из этого списка, также сославшись на письмо из спецслужбы. "Причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - сообщили в ведомстве.

Теги: #киркоров #украина #запрет
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