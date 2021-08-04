Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие
Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует Чешское радио.
Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.
На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что машинист направлявшегося в Мюнхен экспресса не отреагировал на запрещающий движение сигнал.