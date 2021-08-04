События

11:21 04.08.2021

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие

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Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие

Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует Чешское радио.

Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что машинист направлявшегося в Мюнхен экспресса не отреагировал на запрещающий движение сигнал.

Теги: #столкновение #чехия #поезда
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