Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть жертвы и пострадавшие

Два человека погибли в среду в результате столкновения двух пассажирских поездов близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии, информирует Чешское радио.

Еще несколько десятков человек получили травмы, состояние семерых оценивается как критическое.

На месте происшествия работают медики и десятки спасателей.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что машинист направлявшегося в Мюнхен экспресса не отреагировал на запрещающий движение сигнал.