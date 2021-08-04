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11:11 04.08.2021

С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

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С мужчиной, угрожающим подорвать здание Кабмина, ведут переговоры - полиция

Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в полиции Киева.

"Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в в столичном главке.

В Кабинете министров Украины агентству сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел Украины и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабмина проходит в обычном режиме.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что в столице начата специальная полицейская операция.

"В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - указывается в сообщении.

Источник в МВД сообщил изданию "Страна.ua", что захвативший здание – сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию. "Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", - сказал собеседник издания.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко подтвердил эту информацию. "Это наш ветеран… Но я не знаю, что там за ситуация. Может, нервный срыв. Он нормальный адекватный парень… Он инвалид войны", - написал он в комментариях к сообщению о происходящем в Кабмине.

При этом Головенко сказал, что с мужчиной есть связь, но не назвал его имени.

 

Теги: #киев #мужчина #граната #кабмин
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