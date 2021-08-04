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10:52 04.08.2021

В Киеве мужчина угрожает подорвать гранату в здании Кабмина

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В Киеве мужчина угрожает подорвать гранату в здании Кабмина

Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в полиции Киева.

"Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в столичном главке.

В Кабинете министров Украины агентству сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел Украины и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабмина проходит в обычном режиме.

Теги: #мужчина #граната #кабмин
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