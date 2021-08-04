Родители киевских школьников могут заказать электронный ученический билет онлайн

Родители всех школьников Киева получили возможность заказать электронный ученический билет он-лайн, сообщает департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается в сообщении, для этого родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на портале. Там они могут подать заявку на ученический е-билет и оплатить заказ. Валидированная заявка передается на производство, а получить готовый билет ученики смогут в своих школах.

"По городской целевой программе "Забота" 2019-2021 до 31 декабря 2021 года ученики могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском транспорте. А потом постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения", - говорится в сообщении.