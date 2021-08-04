В Украине с 7 августа снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране

В субботу, 7 августа, вступит в силу постановление Кабинета министров Украины от 21 июля 2021 года, которым возобновляется административная ответственность за нарушение правил пребывания в стране, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"После вступления в силу постановления, с 7 августа 2021 года, от административной ответственности будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы/подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным карантином", - указывается в сообщении МВД.

В министерстве напомнили, что ст. 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.

В марте 2020 года Кабмин постановлением № 259 освободил от административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия в Украине карантина и в течение 30 дней со дня его отмены нарушили сроки пребывания на территории Украины или не смогли своевременно обратиться для оформления вида на жительство.