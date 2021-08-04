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10:14 04.08.2021

Спецслужбы применяли к Чаусу пытки, утверждает адвокат

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Спецслужбы применяли к Чаусу пытки, утверждает адвокат

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец утверждает, что к его подзащитному применялись пытки.

"Применялись пытки… Над ним просто издевались там: 50 дней он был прикован к кровати - там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб… Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали", - сказал Кравец в эфире телеканала "Украина 24" в среду утром.

Он также высказал мнение, что решение Службы безопасности Украины о передаче Чауса сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины было принято благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. "Я считаю, что президент все-таки прислушался к советам, вмешался в эту ситуацию и достаточно спокойно СБУ передала сотрудникам НАБУ, тем более, сама СБУ и доставляла непосредственно господина Чауса в следственный изолятор. То есть, я считаю, что это решение было принято на самом высоком уровне, о чем я говорил с первого дня, что это нужно сделать", - сказал адвокат.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Зеленский вмешался в ситуацию и каким образом, Кравец ответил: "Решил вопрос, смог помочь договориться Службе безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро… Я считаю, что именно высшее руководство страны урегулировало этот вопрос, так как увидело, что между СБУ и НАБУ, самостоятельно они это урегулировать не могли".

Он утверждает, что "в похищении господина Чауса, как в вывозе его (за пределы Украины – ИФ), так и во ввозе назад (в Украину – ИФ), было задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".

"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также ведут несколько правоохранительных органов по одним и тем же фактам", - добавил Кравец.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в Интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан спецслужбой, а находится под защитой ведомства.

В ночь на 4 августа детективы НАБУ задержали Чауса в столичной больнице "Феофания" во вторник вечером, ему вручили ходатайство о применении меры пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 4 августа должен принять решение в отношении ходатайства. Адвокаты будут присутствовать на заседании ВАКС, однако пока неизвестно, сможет ли присутствовать сам обвиняемый.

Позже Кравец сообщил, что Чаус будет находиться под охраной СБУ до проведения судебного заседания.

 

Теги: #адвокат #пытки #чаус
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