Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении Зекирьи Муратова.

"Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины", - написала Денисова в телеграм-канале утром в среду.

Она сообщила, что в среду "в "Судакском городском суде" во временно оккупированном Крыму пройдут прения сторон по "делу Ильвер Аметова" - главы Судакского регионального меджлиса крымскотатарского народа. Страна оккупант обвиняет его в "незаконном приобретении и хранении оружия" (часть 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ).

Кроме того, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" относительно Зекирьи Муратова.

"Мужчина имеет инвалидность 3-й группы, тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертонию и стенокардию. Несмотря на это 11 июня 2021 военный апелляционный суд Власиха Московской области отказал ему в изменении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.