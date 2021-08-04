События

08:46 04.08.2021

Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

1 мин читать
Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении Зекирьи Муратова.

"Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины", - написала Денисова в телеграм-канале утром в среду.

Она сообщила, что в среду "в "Судакском городском суде" во временно оккупированном Крыму пройдут прения сторон по "делу Ильвер Аметова" - главы Судакского регионального меджлиса крымскотатарского народа. Страна оккупант обвиняет его в "незаконном приобретении и хранении оружия" (часть 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ).

Кроме того, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" относительно Зекирьи Муратова.

"Мужчина имеет инвалидность 3-й группы, тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертонию и стенокардию. Несмотря на это 11 июня 2021 военный апелляционный суд Власиха Московской области отказал ему в изменении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. 

Теги: #крым #украина #денисова #суды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:48 04.08.2021
Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

08:22 04.08.2021
За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

08:21 04.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

07:08 04.08.2021
На Харьковщине перевернулся и загорелся грузовик с зерном, водитель погиб

На Харьковщине перевернулся и загорелся грузовик с зерном, водитель погиб

06:07 04.08.2021
Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

05:55 04.08.2021
В Харькове установят мемориальную доску певцу Вадиму Мулерману

В Харькове установят мемориальную доску певцу Вадиму Мулерману

05:53 04.08.2021
Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

03:04 04.08.2021
С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

02:04 04.08.2021
В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

00:24 04.08.2021
Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Нью-Йорка начнут требовать сертификаты о вакцинации

Число заражений COVID-19 в мире превысило 199,5 млн

Коронавирус продолжает распространяться в Китае

Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА