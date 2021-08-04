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08:22 04.08.2021

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За прошедшие сутки, 3 августа, российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, без потерь. С начала суток среды нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - сообщили в пресс-центре ООС на странице в фейсбуке утром в среду.

В частности, у Золотого-4 наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении Светлодарска враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В направлении Водяного, что у Донецка противник применял минометы 82-го калибра. В сторону Авдеевки наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе Майорска враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в ОС. 

Теги: #оос #сводка #украина
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