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08:21 04.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 984 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 984 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 59, медработников - 48). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 572 человека, летальных случаев – 43, выздоровели - 570 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 255 345 человек, выздоровели 2 188 273 человека, летальных случаев - 53 024.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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