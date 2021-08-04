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07:10 04.08.2021

Коронавирус продолжает распространяться в Китае

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Коронавирус продолжает распространяться в Китае

В минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

По информации госкомитета, в понедельник был зарегистрирован 61 внутренний случай.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма "Дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в восточной провинции Цзянсу, административный центр которой город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина - с населением более 9,3 млн - поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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