На Харьковщине перевернулся и загорелся грузовик с зерном, водитель погиб

Во вторник днем на территории зернотока сельскохозяйственного предприятияв пгт.Кегичевка Харьковской области грузовик ГАЗ с зерном при выгрузке опрокинулся, в результате было повреждено газовое оборудование и начался пожар.

"На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика на площади 15 кв.м. Во время происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина 1983 г.р", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар был локализован в 14:10, спустя 7 минут после получения о возгорании. В 14:20 он был полностью ликвидирован.