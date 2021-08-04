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06:07 04.08.2021

Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

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Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего коллегу Владимира Зеленского за оказание Украиной помощи в тушении лесных пожаров в стране.

"От имени своего народа я хотел бы поблагодарить все дружественные страны и организации, которые направили свою поддержку, пожелания и соболезнования в нашей борьбе с лесными пожарами, выразили свою готовность помочь и отправили помощь", - написал Эрдоган в микроблоге Твиттер.

Он отметил, что выражает благодарность главе украинского государства за сильную солидарность.

Также он выразил надежду, что страна справится с пожарами в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль, заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Кроме Украины на борьбу с пожарами в Турции самолеты отправили также Азербайджан, Россия и Иран.

Теги: #благодарность #турция #украина #эрдоган
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