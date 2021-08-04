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05:55 04.08.2021

В Харькове установят мемориальную доску певцу Вадиму Мулерману

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Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды одобрила ходатайство областного отделения Национального всеукраинского музыкального союза об установке мемориальнуой доски певцу Вадиму Мулерману.

"Мемориальная доска известному харьковчанину и легендарному певцу Вадиму Мулерману будет установлена на фасаде дома (проезд Пушкинский, 8), где он жил", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Вадим Мулерман (1938-2018) - эстрадный певец, дебютировал в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. В 1991 году выехал в США, где организовал детский музыкальный театр, с 2004 года снова жил в Харькове и работал в созданном им молодежном Театре песни. В 2005 году был назначен советником председателя Харьковской областной государственной администрации по вопросам культуры Арсена Авакова.

В январе 2015 года в США перенес операцию на сердце. Умер ночью 2 мая 2018 года в госпитале в Нью-Йорке. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с певцом состоялось 4 мая в похоронном доме на Кони-Айленде в Бруклине. Согласно воле Мулермана, его кремировали и похоронили в Харькове, рядом с родителями и братом.

Теги: #мулерман #украина #харьков
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