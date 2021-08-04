События

03:06 04.08.2021

Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

2 мин читать
Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила отношения двух стран, а также нападение на танкер Mercer Street с назначенным советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, сообщает представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Они обсудили безопасность Израиля, стратегические проблемы, включая Иран, и необходимость принятия мер, связанных с палестинским народом, которые имеют решающее значение для продвижения свободы, безопасности и процветания для всех. Они также обсудили озабоченности, связанные с нападением на судно на Mercer Street", - говорится в сообщении Прайса.

"Заместитель госсекретаря Шерман подчеркнула прочное партнерство между США и Израилем, поддержку США соглашений о нормализации отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира, а также неизменную поддержку правительством США безопасности Израиля", - отметил пердставитель госдепа.

Ранее сообщалось, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер, и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень большой вероятностью действия Ирана стали причиной этого инцидента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье объявил, что Вашингтон также возлагает ответственность за нападение на танкер на Иран. Госсекретарь добавил, что США работают с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий.

Канада также осудила нападение на т анкер Mercer Street и потребовала привлечь Тегеран к ответственности.

Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны. Представитель министерства Саид Хатибзаде также заявлял, что Иран "очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".

Теги: #сша #отношения #танкер #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:05 04.08.2021
Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

23:41 03.08.2021
Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

20:26 03.08.2021
В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

19:58 03.08.2021
Запрет на вход и выход из здания Пентагона сняли, станция метро по-прежнему закрыта

Запрет на вход и выход из здания Пентагона сняли, станция метро по-прежнему закрыта

19:12 03.08.2021
Отмена старта Starliner произошла по техническим причинам - Boeing

Отмена старта Starliner произошла по техническим причинам - Boeing

18:49 03.08.2021
Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

15:10 03.08.2021
США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти Шишова - посольство

США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти Шишова - посольство

10:01 03.08.2021
Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

08:36 03.08.2021
Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

07:14 03.08.2021
В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов

Президент держит на контроле расследование убийства Шишова – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании - МИД

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Автомагистраль возле Афин перекрыли из-за лесного пожара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА