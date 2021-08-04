Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила отношения двух стран, а также нападение на танкер Mercer Street с назначенным советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, сообщает представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Они обсудили безопасность Израиля, стратегические проблемы, включая Иран, и необходимость принятия мер, связанных с палестинским народом, которые имеют решающее значение для продвижения свободы, безопасности и процветания для всех. Они также обсудили озабоченности, связанные с нападением на судно на Mercer Street", - говорится в сообщении Прайса.

"Заместитель госсекретаря Шерман подчеркнула прочное партнерство между США и Израилем, поддержку США соглашений о нормализации отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира, а также неизменную поддержку правительством США безопасности Израиля", - отметил пердставитель госдепа.

Ранее сообщалось, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер, и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень большой вероятностью действия Ирана стали причиной этого инцидента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье объявил, что Вашингтон также возлагает ответственность за нападение на танкер на Иран. Госсекретарь добавил, что США работают с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий.

Канада также осудила нападение на т анкер Mercer Street и потребовала привлечь Тегеран к ответственности.

Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны. Представитель министерства Саид Хатибзаде также заявлял, что Иран "очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".