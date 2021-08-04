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03:04 04.08.2021

С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

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С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды

С 2017 года в 37 музеях мира появились украиноязычные гиды, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Только за последние полгода в 9 странах мы запустили 10 проектов, когда украинские туристы, посещая иностранные музеи, могут слышать свой родной язык и воспринимать этот контент на своем родном языке. Также с 2017 года мы в целом ввели 37 украиноязычных гида, только 26 за последние полтора года под эгидой первой леди Елены Зеленской", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30.  Имидж Украины" в Киеве во вторник.

Кроме того, замглавы МИД отметила, что недавно принятая стратегия публичной дипломатии Украины является первой в своем роде.

"Мы перед собой на ближайшие 5 лет ставим 3 конкретные задачи. Первое - в мире об Украине знают больше, то есть растет уровень ее узнаваемости и понимание широкими иностранными аудиториями. Второе. Украину воспринимают как демократическую европейскую страну, которая двигается к полноправному членству в ЕС и НАТО, несмотря и в условиях внешней агрессии РФ. И третье - в своей внешнеполитической деятельности Украина полагается на действенную систему борьбы с вредными нарративами, в которых мы живем, которые направлены против нас и с целью дискредитации Украины и украинской нации, и активно продвигаем свою собственную идентичность", - добавила она.

По словам Джапаровой, стратегия предусматривает реализацию всех этих задач по семью направлениям, в частности, культурному, экономическому, экспертному, кулинарному, научному, образовательному, спортивному и цифровому.

Теги: #музеи #украина #гиды #мид
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