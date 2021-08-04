События

02:04 04.08.2021

В Харьковской области директор лесхоза и руководители подконтрольных фирм присвоили более 50 млн грн при продаже древесины

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детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали по подозрению в завладении древесиной на сумму более 50 млн грн директора одного из государственных лесхозов Харьковской области и руководителя одной из подконтрольных ему компаний, который является его родственником.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении", - сообщается на официальном сайте НАБУ.

Кроме того, НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам этим фирмам. В течение 2018-2019 гг. таким образом было продано около 15 тыс. куб. м. древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные участники совершения преступления.

Теги: #набу #украина #присвоение #лесхоз
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