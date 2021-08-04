Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус будет находиться под охраной Службы безопасности Украины до проведения судебного заседания, сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не сражался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - сказал Кравец в обнародованном видеоролике в телеграм-канале в ночь на среду.

По его словам, Чауса доставят в суд в среду. Он подчеркнул, что они будут продолжать готовиться к заседанию и стараться доказать невиновность Чауса.

"В тех документах, которые я увидел, я не вижу каких-либо причин ему не верить! – резюмировал Кравец.