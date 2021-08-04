События

00:24 04.08.2021

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

1 мин читать
Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус будет находиться под охраной Службы безопасности Украины до проведения судебного заседания, сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не сражался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - сказал Кравец в обнародованном видеоролике в телеграм-канале в ночь на среду.

По его словам, Чауса доставят в суд в среду. Он подчеркнул, что они будут продолжать готовиться к заседанию и стараться доказать невиновность Чауса.

"В тех документах, которые я увидел, я не вижу каких-либо причин ему не верить! – резюмировал Кравец. 

Теги: #украина #суд #чаус #охрана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:55 03.08.2021
Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

22:17 03.08.2021
Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

21:53 03.08.2021
НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

21:34 03.08.2021
Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

19:33 03.08.2021
Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

17:56 03.08.2021
"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

14:51 03.08.2021
Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений - глава Гостуризма

Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений - глава Гостуризма

13:49 03.08.2021
В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

11:11 03.08.2021
В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

10:28 03.08.2021
Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ задержало Чауса в больнице "Феофания"

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов

Президент держит на контроле расследование убийства Шишова – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании - МИД

Запрет на вход и выход из здания Пентагона сняли, станция метро по-прежнему закрыта

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Автомагистраль возле Афин перекрыли из-за лесного пожара

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожара в пригороде Афин – глава МИД

Отмена старта Starliner произошла по техническим причинам - Boeing

Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА