Ляшко: Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев

Электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе встречи с представителями медицинских информационных систем (МИС).

"Сегодня электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев", - сказано на официальной странице Ляшко в фейсбуке.

В частности, это заключение электронных деклараций с семейными врачами, выписка электронных рецептов по программе "Доступные лекарства", электронные направления, ведение электронной медицинской карты.

По словам министра, в настоящее время в системе подключено более 4500 учреждений здравоохранения.

Ляшко также напомнил, что с 1 сентября состоится полноценный переход на электронные больничные.

"Уже работаем над решением вопроса быстрой синхронизации данных, чтобы медицинские работники и пациенты не испытывали никаких неудобств при оформлении медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Весь процесс должен занимать несколько минут", - сообщил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что внедряемая система должна быть в первую очередь удобной пользователям, а не создавать дополнительную нагрузку и Минздрав будет рассматривать применение санкций за невыполнение юридических аспектов или системные сбои в работе.

Кроме этого, обсудили приоритетные проекты и их внедрение на ближайшее время, в частности, внедрение COVID сертификатов, системы Централ 103, электронный рецепт на инсулины, электронный рецепт на все рецептурные препараты, кабинет пациента с интеграцией в действии, медицинские заключения для водителей, медзаключения о смерти, выполнение закона о реабилитации, о безопасности и качестве донорской крови, согласие на посмертное донорство.