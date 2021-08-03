Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель поблагодарил украинскую власть за оперативное начало расследование смерти одного из основателей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко. Хочу поблагодарить украинскую власть за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - сказано в микроблоге Борреля в Твиттер.

Он подчеркнул, что "правосудие должно свершиться".