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22:17 03.08.2021

Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

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Боррель: ЕС благодарно Украине за оперативное начало расследование смерти Шишова

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель поблагодарил украинскую власть за оперативное начало расследование смерти одного из основателей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко. Хочу поблагодарить украинскую власть за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - сказано в микроблоге Борреля в Твиттер.

Он подчеркнул, что "правосудие должно свершиться".

Теги: #ес #украина #благодарение #шишов_беларусь
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