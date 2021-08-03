События

20:52 03.08.2021

Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

1 мин читать
Еврокомиссия ожидает мнения ученых о необходимости ревакцинации третьей дозой от COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) готовится к возможной прививке населения третьей дозой вакцины от COVID-19, если таковая потребуется по мнению ученых, заявила официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

"Возможно, понадобится третья доза. И это одна из причин, по которой мы подписали в мае еще один контракт с BioNTech-Pfizer на 1,8 млрд доз. Если эти дозы окажутся необходимыми, мы хотим быть готовыми", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, по той же причине была предусмотрена опция в 150 млн доз в дополнение к контракту с компанией Moderna.

"Мы с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) продолжим отслеживать ситуацию. Но, как и обычно, любые решения будут приниматься на научной основе", - отметила Подеста.

Она добавила, что ЕК готова к ревакцинации третьей дозой, но ожидает мнения EMA.

Ранее EMA заявляло, что пока не располагает достаточными данными для вывода о необходимости третьей дозы вакцины и продолжает изучение эффекта вакцинации.

Теги: #коронавирус #евросоюз #ревакцинация #ученые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 03.08.2021
Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

17:30 03.08.2021
Швейцария сняла ограничения на въезд украинцев в страну

Швейцария сняла ограничения на въезд украинцев в страну

13:38 03.08.2021
В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

11:44 03.08.2021
Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов – Минобороны Украины

Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов – Минобороны Украины

09:50 03.08.2021
Жителей Уханя проверят на коронавирус после обнаружения в городе случаев COVID-19 впервые с июня 2020 года

Жителей Уханя проверят на коронавирус после обнаружения в городе случаев COVID-19 впервые с июня 2020 года

09:34 03.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса

08:40 03.08.2021
За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

08:14 03.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

07:45 03.08.2021
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

07:14 03.08.2021
В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов

Президент держит на контроле расследование убийства Шишова – пресс-секретарь

В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, один человек погиб, в городе проводится спецоперация

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании - МИД

Запрет на вход и выход из здания Пентагона сняли, станция метро по-прежнему закрыта

Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция в память убитого активиста Шишова

Автомагистраль возле Афин перекрыли из-за лесного пожара

Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

Украинцев нет среди пострадавших в результате пожара в пригороде Афин – глава МИД

Отмена старта Starliner произошла по техническим причинам - Boeing

Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА