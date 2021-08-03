Запрет на вход и выход из здания Пентагона сняли, станция метро по-прежнему закрыта

Введенный из-за стрельбы запрет на вход в здание Пентагона и выход из него отменили, сообщила во вторник Служба охраны ведомства.

"Пентагон отменил "локдаун" и вновь открылся", - говорится в сообщении этой службы.

В нем отмечается, что вход на станцию метро, расположенную в этом районе, все еще закрыт.

"Мы просим всех избегать территории близ входа в метро и остановки автобусов", - указали в Службе охраны Пентагона.

Ранее сообщалось, что здание Министерства обороны США заблокировали для входа и выхода из-за стрельбы в районе пересадочного пункта общественного транспорта, находящегося близ Пентагона.

По информации телеканала Fox News, в результате стрельбы пострадали три человека, одного из которых транспортировали в больницу на вертолете.