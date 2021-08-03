Автомагистраль возле Афин перекрыли из-за лесного пожара

Вспыхнувший во вторник в районе столицы Греции Афин природный пожар привел к перекрытию крупной автомагистрали, сообщают европейские СМИ.

Речь идет об автодороге, связывающей Афины с севером и югом страны.

В район, где, в частности находится бывший загородный дворец греческой королевской семьи, для борьбы с природными пожарами было направлено пять вертолетов, четыре специально оборудованных самолета для тушения пожаров, 35 пожарных машин и 104 пожарных.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас заявил, что за июль в Греции произошло 1584 лесных пожара. А за последние 24 часа в стране зафиксировали 116 новых очагов возгорания. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее заявил, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.