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19:33 03.08.2021

Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

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Чаус готов прибыть на заседание суда в среду, но смогут ли его доставить пока неизвестно – адвокат Кравец

Адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николай Чаус в среду, 4 августа, будут присутствовать на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), однако пока не известно, сможет ли присутствовать сам Чаус, сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Касательно завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его (Чауса – ИФ) доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут", - написал он на телеграм-канале.

В то же время в видеообращении, обнародованном на телеграм-канале ранее, Кравец отметил, что Чаус готов прибыть в суд.

"Касательно самого заседания, в принципе я с ним обсудил, мы готовы идти", - рассказал адвокат.

ВАКС в среду, 4 августа, в 14:00 продолжит рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании Чаусу меры пресечения. Рассмотрение было начато 1 августа, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в Интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

 

 

Теги: #адвокат #суд #чаус
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