Отмена старта Starliner произошла по техническим причинам - Boeing

Планировавшийся во вторник запуск космического корабля CST-100 Starliner в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) был отменен по техническим причинам, сообщила корпорация Boeing (SPB: BA), являющаяся разработчиком корабля.

"Во время подготовки к запуску беспилотного корабля CST-100 Starliner инженеры компании Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания клапана в двигательной установке. Эта проблема была выявлена в ходе проверок после вчерашней грозы в районе Космического центра имени Кеннеди", - говорится в сообщении.

В результате запуск корабля Starliner ракетой-носителем Atlas 5 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен, отметили в компании. Это произошло примерно за три часа до старта.

В настоящее время команды Boeing и NASA разбираются с ситуацией.

По данным NASA, следующая возможность для запуска будет в среду, 4 августа.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 80 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов к МКС.