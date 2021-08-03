События

18:49 03.08.2021

Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

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Вход и выход из здания Пентагона приостановили из-за стрельбы неподалеку

Вход в здание Министерства обороны США и выход из него временно закрыли из-за стрельбы поблизости, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, слышались "многочисленные выстрелы" в районе пересадочного пункта общественного транспорта, находящегося близ Пентагона.

Агентство отмечает, что в районе происшествия один человек "лежит на земле". Информации о его состоянии не приводится.

Проезжающим через Пентагон поездам в метро предписано следовать без остановки.

Теги: #сша #пентагон
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