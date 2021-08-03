Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

Благотворительный Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечат восстановление камеры видеонаблюдения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая была повреждена вражеским снайпером в зоне проведения операции Объединенных сил, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в видеообращении во вторник.

"К сожалению, мы не обходимся без потерь. Но не потерь наших воинов, а потери этих "глаз". Глаз, которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами. …И они думали, что уничтожат наши "глаза". Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим "глаз" нашим бойцам из "десятки", и они будут действовать более эффективно", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, с 27 мая "Справа громад", "Братья по оружию" и Фонд Порошенко вместе с партнерами по фракции "Европейская солидарность" работают над проектом по установке систем видеонаблюдения на позициях украинских подразделений в зоне ООС.

"Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует", - подчеркнул Порошенко.

"Это благодаря вам. Вы каждый день по 30, 50, 60 000 гривен отправляете на "Справу громад" и "Братьям по оружию". Мы стараемся держать, чтобы половина это были ваши деньги, а половина были деньги моего благотворительного фонда. И сегодня 10-ка, где уже полностью завершено обеспечение этими системами и уже в 72-й обустраиваются позиции в горячих точках - Зайцево, Шумах, Авдеевке на "промке"" - рассказал он.

Порошенко сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолжатся.

"Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. И на каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте будут три новых - вашими и нашими усилиями", - подчеркнул Порошенко.