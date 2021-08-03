Вспышка COVID-19 в Украине возможна на протяжении ближайших двух недель – KSE

Вспышка COVID-19 в Украине может начаться на протяжении ближайших двух недель, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой, и медицинская система не перегружена (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные – на 12%), вспышка возможна на протяжении ближайших двух недель. Основными причинами является рост заболеваемости в мире",- сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

По его словам, вспышка может начаться в любом регионе.

"20 из 25 регионов Украины "растут", но мы квалифицируем это как рост вверх относительно плато, это еще не вспышка. Вспышка может начаться в любом регионе. Вероятнее всего, вспышка начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях, эти регионы "растут" больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине", - сказал Ганиченко.

В KSE рекомендуют всем регионам усилить систему выявления-изоляции контактных и аналитику на уровне объединенных территориальных громад.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость вакцинации.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации – текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения",- добавил Ганиченко.