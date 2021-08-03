События

17:52 03.08.2021

В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

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В городской больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался горняк, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в субботу, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"В ожоговом отделении городской больницы. Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское"31 июля", - написал Волынец в соцсети Facebook во вторник.

За здоровье еще восьми шахтеров продолжают бороться врачи.

Как сообщалось, 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Один из горняков, сотрудник подрядной организации, скончался, еще девять были госпитализированы в тяжелом состоянии.

 

Теги: #донецкая_область #волынец #взрыв #шахтер
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