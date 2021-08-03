В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в Донецкой области - Волынец

В городской больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался горняк, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в субботу, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"В ожоговом отделении городской больницы. Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское"31 июля", - написал Волынец в соцсети Facebook во вторник.

За здоровье еще восьми шахтеров продолжают бороться врачи.

Как сообщалось, 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Один из горняков, сотрудник подрядной организации, скончался, еще девять были госпитализированы в тяжелом состоянии.