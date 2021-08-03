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17:36 03.08.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 3 августа, 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенного пункта Золотое-4 наемники обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, под Светлодарском велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, под Луганским – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Под Водяным, что возле Донецка, российские наемники обстреляли позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм. В районе Водяного, что на Приазовье, велся огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

 

Теги: #всу #оос #обстрел
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