Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике", сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинет министров Украины обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Как сообщалось, Кабмин на заседании одобрил проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.