Кредит МВФ поможет Украине преодолеть последствия COVID-19 – Никифоров

Кредит Международного валютного фонда поможет преодолеть последствия COVID-19 в Украине, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

"Хорошие новости с МВФ. Накануне Дня Независимости Украина получит 2,7 млн. долларов в рамках заимствований. Это не подстраивалось под нас. Есть много стран, которые получали эти заимствования. Так совпало, что Украина получит эти средства ко Дню Независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса, стимулировать нашу экономику и благодаря телефонному звонку между Зеленским и распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой – получим эти деньги без каких-либо проволочек, согласований и т.д.", - сообщил Никифоров во время брифинга в Офисе президента.

По его словам, "другим приятным следствием от МВФ является то, что в сентябре в Украину приедет сам МВФ, где будет обсуждаться прогресс Украины на пути реформ и миссия останется удовлетворенной, в чем Офис президента не сомневается".