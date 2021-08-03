СБУ разоблачила две масштабные схемы финансирования т.н. "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР", в рамках которых в "бюджет" организации переведено более 25 млн российских рублей.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия", - сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в соцсети Facebook.

По данным следствия СБУ, только с октября 2016 года по июль 2019 года злоумышленники перечислили в так называемый "бюджет ЛНР" почти 18,7 млн рос. рублей.

Кроме того, задокументированы факты материального обеспечения "силового блока" "ЛНР" частной фирмой из Луганская, которая на заказ поставляла автомобили для нужд террористической организации.

"Дельцы закупали на территории страны-агрессора транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику, для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины. Установлено, что специальный транспорт сообщники незаконно завозили с территории РФ в ОРЛО через пункты пропуска, которые временно находятся под контролем НВФ "ЛНР". Благодаря только одной сделке, злоумышленники "улучшили" материальное состояние НВФ "ЛНР" на общую сумму более 7 млн рос. рублей", - указывается в сообщении.

Следователи уведомили четырех лиц, причастных к финансовой поддержке оккупационных властей, о подозрении по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время подозреваемые будут объявлены в розыск.

Продолжается досудебное расследование.