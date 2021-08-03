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17:01 03.08.2021

Президент держит на контроле расследование убийства Шишова – пресс-секретарь

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Президент держит на контроле расследование убийства Шишова – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

"Мы (Офис президента – ИФ) тщательно следим за выводами полиции, президент конечно же держит это дело на контроле", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

Теги: #шишов #зеленский #никифоров #убийство
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