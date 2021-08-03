События

16:29 03.08.2021

В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, один человек погиб, в городе проводится спецоперация

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В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, один человек погиб, в городе проводится спецоперация

Неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки на ул. Малиновского в Одессе, в результате чего один мужчина получил ранения, от которых скончался в больнице, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета. Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена",- говорится в сообщении.

В нем уточняется, что правоохранители начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Теги: #стрельба #полиция #одесса
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