В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, один человек погиб, в городе проводится спецоперация

Неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки на ул. Малиновского в Одессе, в результате чего один мужчина получил ранения, от которых скончался в больнице, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета. Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена",- говорится в сообщении.

В нем уточняется, что правоохранители начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.