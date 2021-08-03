Зеленский подписал закон о бесплатном предоставлении консульских услуг социально уязвимым категориям граждан Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий (1666-ІХ), который Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства во вторник, документ нацелен на освобождение представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

"В частности, согласно закону, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I и II категорий, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.