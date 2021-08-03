События

15:51 03.08.2021

Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

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Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

Приморские курорты Украины, по прогнозу Sinoptik.ua, со среды и до конца недели будут с жаркой, преимущественно сухой, малооблачной погодой. На этой неделе на приморских курортах Крыма воздух раскалится до +33 °С, на остальном побережье Украины будет максимально +32 °С, минимально +27 °С в дневное время. В субботу могут пройти местами грозовые дожди.

С 4 августа УФ-индекс на всех морских курортах Украины станет выше, с 12.00 до 16.00 находиться под прямыми солнечными лучами при высоком УФ-индексе опасно.

На курортах Карпат прохладнее, до +24 °С, в высокогорье в пятницу в дневное время температура воздуха упадет до +16 °С.

Курорты Черного моря

Море на этой неделе будет теплым и спокойным, и, как всегда, целительным. Температура морской воды возле курортов Черного моря +24…+26 °С.

В Одессе на этой неделе пока еще жаркое лето, дневная температура +28…+30 °С, переменная облачность. В выходные – умеренный северный ветер, до 5 м/сек и, возможно, кратковременный дождь, охладят нагретый до +30 °С воздух.

В Каролино-Бугазе дневная температура воздуха +29…+31 °С, малооблачно. В выходные северный ветер временами достигнет скорости 6.7 м/сек. Осадки на этой неделе маловероятны, только в субботу может пройти кратковременный ливень.

Курорты Азовского моря

Азовское море на этой неделе прогреется до +27 °С, но есть тенденция к медленному снижению температуры морской воды. Медузы-корнероты снова появляются в прибрежных водах, но их уже значительно меньше, чем в июле. Тем более, что барьерные сети отлично справляются с защитой пляжей от нашествия медуз.

В Геническе на этой неделе будет преимущественно ясная погода.  Температура воздуха днем +30…+31 °С. Ночью воздух охладится до +21…+24 °С.

В Бердянске всю неделю будет стоять жаркая погода, днем температура воздуха до +30, ночью до +25. В воскресенье есть большая вероятность интенсивного дождя с грозой.

Курорты Карпат

На карпатских курортах погода будет переменчивой. Скорее всего, дождь будет чередоваться с длительными прояснениями. Могут пройти грозовые ливни, но они уже не будут столь интенсивными, как недавно.

В Яремче прохладно, ночью температура может снизиться до +9 °С, днем максимальная температура воздуха будет в воскресенье, +25 °С, минимальная – в пятницу +18 °С. С 4 по 6 августа пройдут дожди. В выходные осадки маловероятны.

В Рахове вся неделя до субботы будет дождливой. Значительно похолодает в пятницу и субботу, днем +16…+19 °С. В воскресенье снова до +23 °С, солнечно.

В Трускавце очень нестабильная температура воздуха от +22 °С до +30 °С. Со среды до пятницы ожидается дождливая погода, днем +22…+26 °С. В выходные без осадков, до +30 °С. Ночи прохладные +14…+17 °С.

Самый лучший барометр – поведение животных. Если вы наблюдательны, то самостоятельно сможете определить, будет ли дождь. Если воробьи купаются в пыли или песке – скоро пойдет дождь. Если вокруг муравейника мало его обитателей - ожидайте дождя. Вокруг муравейника кипит жизнь - дождя точно не будет. Дождевые черви выползают наружу – будут осадки.

 

Теги: #синоптик #погода
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