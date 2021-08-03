Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине ввиду того, что сейчас в стране для иностранного туриста готовы только пять таких направлений: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль.

"Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой ми сегодня двигаемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций. На сегодняшний день для иностранного туриста мы имеем готовыми только пять дестинаций: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль", - сказала Олеськив на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" о вторник в Киеве.

Она отметила, что другие направления необходимо развивать для внутреннего туриста, на что и направлена кампания "Путешествуй Украиной".