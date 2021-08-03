События

14:51 03.08.2021

Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений - глава Гостуризма

1 мин читать
Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине ввиду того, что сейчас в стране для иностранного туриста готовы только пять таких направлений: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль.

"Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой ми сегодня двигаемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций. На сегодняшний день для иностранного туриста мы имеем готовыми только пять дестинаций: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль", - сказала Олеськив на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" о вторник в Киеве.

Она отметила, что другие направления необходимо развивать для внутреннего туриста, на что и направлена кампания "Путешествуй Украиной".

Теги: #туризм #украина #гостуризма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 03.08.2021
Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

22:23 02.08.2021
Выручка туристического сектора Турции во II кв. увеличилась на 22,5%, из иностранцев больше всего приехало граждан Украины

Выручка туристического сектора Турции во II кв. увеличилась на 22,5%, из иностранцев больше всего приехало граждан Украины

20:42 02.08.2021
Украинские банки в I полугодии нарастили прибыль на 26% - НБУ

Украинские банки в I полугодии нарастили прибыль на 26% - НБУ

14:24 02.08.2021
Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" на украинско-венгерской границе возобновлена

Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" на украинско-венгерской границе возобновлена

10:50 02.08.2021
Виноват ураган. На украинско-венгерской границе приостановлена работа ПП "Лужанка – Бурегшурань"

Виноват ураган. На украинско-венгерской границе приостановлена работа ПП "Лужанка – Бурегшурань"

11:49 01.08.2021
Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

11:16 01.08.2021
В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

10:29 01.08.2021
Разумков поздравил украинских военнослужащих с Днем воздушных сил Украины

Разумков поздравил украинских военнослужащих с Днем воздушных сил Украины

10:02 01.08.2021
В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

09:11 01.08.2021
В Киевской области и на западе Украины в воскресенье ожидаются грозы

В Киевской области и на западе Украины в воскресенье ожидаются грозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители рассматривают версии самоубийства Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства – глава Нацполиции

Шишов не обращался ранее в полицию по поводу возможной слежки – глава Нацполиции

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

Неконтролируемый пожар близ турецкого Миляса приближается к теплоэлектростанции - СМИ

США надеются на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств смерти Шишова - посольство

Правоохранители рассматривают версии самоубийства Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства – глава Нацполиции

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

Шишов не обращался ранее в полицию по поводу возможной слежки – глава Нацполиции

Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц Украины

Зеленский подписал закон об усилении социальных гарантий для людей с инвалидностью

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА