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14:32 03.08.2021

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

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В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Виталия Шишова, сообщила представитель Европейской комиссии Набила Массрали (Nabila Massrali).

"Украинские власти проводят расследование этого случая, и мы ждем (результатов - ИФ), чтобы понять причину этой очень несчастной смерти", - сообщила она во вторник в Брюсселе, реагируя на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Массрали не предоставила больше никаких оценок.

Кроме того, обратившись к случаю попытки насильственного вывозу в Беларусь после критики руководства сборной белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которой впоследствии Польша предоставила гуманитарную визу, представитель ЕК заявила, что такая попытка – "это еще одно проявление брутальности и репрессивности режима Лукашенко, который наносит удар по всем категориям белорусского сообщества, включая спортсменов, и не уважает никаких олимпийских правил".

"Мы выражаем с ней нашу полную поддержку и солидарность и отдаем должное государству-члену, которое предложило ей поддержку, и приветствуем тот факт, что сейчас ей предоставлена гуманитарная виза в Польшу", - сказала Массрали.

Теги: #расследование #еврокомиссия #шишов
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