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13:49 03.08.2021

В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

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В НАБУ называют сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса содействием в уклонении от судопроизводства

Сокрытие сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) информации о местонахождении экс-судьи Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий, заявляют в НАБУ.

В сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Бюро во вторник не указывается фамилия судьи, но уточняются обстоятельства его розыска и задержания, которые указывают на Николая Чауса.

"Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона", - говорится в сообщении.

В НАБУ также отмечают, что принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, расследуемом следователями СБУ, "никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". "В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

 

Теги: #набу #сбу #чаус
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