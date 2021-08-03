Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов – Минобороны Украины

Россия проводит на территории временно оккупированных районов Донбасса агитационную компанию по вакцинации от коронавируса препаратом "Sputnik V", на самом деле используя для вакцинации жителей этой территории препарат "Sputnik Light", который не одобрен для использования ни одной международной организацией, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Sputnik Light", разработанная на основе вакцины "Sputnik V", не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным изделиям (European Medicines Agency) и Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization). Одобрение ВОЗ имеет важное значение для распространения вакцины в рамках инициативы глобального доступа к вакцинам от коронавируса, которая предоставляет препарат для вакцинации бедным странам", - цитирует сообщение ГУР пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины во вторник в фейсбуке.

Отмечается, что Россия поставляет на временно оккупированную территорию Украины вакцины, которые используются в беднейших странах мира.

"В то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и самыми дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО", - подчеркивают в Минобороны.

Там добавляют, что на жителях временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей могут просто испытывать новый российский препарат.

"Жители временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - сообщают украинские военные.

Они уточняют, что однокомпонентная российская вакцина "Sputnik Light" может иметь в разы больше побочных эффектов, чем двухкомпонентный "Sputnik V".

"Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто", - резюмируют в Минобороны.