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10:36 03.08.2021

Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

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Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

Министерство культуры и информационной политики Украины анонсировало проведение в Киеве в субботу, 21 августа, фестиваля народных художественных промыслов "Этника".

"21 августа 2021 года в городе Киеве во дворе Национальный музей истории Украины состоится фестиваль "Этника", который соберет лучших мастеров народных художественных промыслов со всей Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, миссия фестиваля - раскрыть потенциал народных промыслов и проиллюстрировать их актуальность для современности. "Ведь, в отличие от многих западных стран, в Украине сохранились носители аутентичной культуры. Используя оригинальные техники, они создают изделия, актуальные в современном контексте: интерьерах, дизайне одежды, сервировке и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Во время мероприятия 47 носителей уникальных традиционных техник представят свои работы.

Послами фестиваля выступят 12 медиаперсон и инфлюенсеров, каждый из которых представляет отдельный вид промыслов - от резьбы до керамики.

В частности, в спецпроекте участвуют артисты: Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Go_A, Алина Паш, Дзидзьо, дизайнеры Катя Сильченко и Лилия Литковская, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, олимпийский призер Дарья Билодид, телеведущие Екатерина Осадчая и Руслан Сеничкин.

Вход на мероприятие свободный.

Теги: #киев #фестиваль #минкульт
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