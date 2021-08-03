Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным во вторник в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведение экспертиз и следственных экспериментов, отмечают в полиции и просят всех, кто знал Шишова предоставить "информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах".

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Telegram, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью репликантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - говорится в сообщении.

В эфире телеканала "Украина 24" друг Шишова, который представился Юрием и был одним из тех, кто обнаружил тело погибшего, рассказал со ссылкой на информацию от Службы безопасности Украины, что Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые проникали в Украину под видом беженцев, то есть занимался контрразведкой. Кроме того, сославшись на информацию от правоохранительных органов, он сообщил, что у погибшего, когда он был найден, был сломан нос.

По данным СМИ, "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.

Неделей ранее представитель объединяющей бывших сотрудников белорусских силовых органов инициативы ByPol Игорь Макар заявлял на своем YouTube-канале, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводит масштабную операцию в нескольких странах одновременно под названием "Трест" по захвату и доставке в Беларусь наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом.

Как сообщалось, Шишов исчез 2 августа во время пробежки в Киеве.