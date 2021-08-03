События

09:15 03.08.2021

Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

2 мин читать
Глава "Белорусского дома в Украине" найден повешенным – полиция Киева

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным во вторник в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведение экспертиз и следственных экспериментов, отмечают в полиции и просят всех, кто знал Шишова предоставить "информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах".

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Telegram, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью репликантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - говорится в сообщении.

В эфире телеканала "Украина 24" друг Шишова, который представился Юрием и был одним из тех, кто обнаружил тело погибшего, рассказал со ссылкой на информацию от Службы безопасности Украины, что Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые проникали в Украину под видом беженцев, то есть занимался контрразведкой. Кроме того, сославшись на информацию от правоохранительных органов, он сообщил, что у погибшего, когда он был найден, был сломан нос.

По данным СМИ, "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.

Неделей ранее представитель объединяющей бывших сотрудников белорусских силовых органов инициативы ByPol Игорь Макар заявлял на своем YouTube-канале, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводит масштабную операцию в нескольких странах одновременно под названием "Трест" по захвату и доставке в Беларусь наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом.

Как сообщалось, Шишов исчез 2 августа во время пробежки в Киеве.

 

 

Теги: #киев #полиция #шишов_беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 03.08.2021
Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

10:36 03.08.2021
Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

10:01 03.08.2021
Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

18:59 02.08.2021
В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов – активисты

В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов – активисты

15:53 02.08.2021
КГГА на следующей неделе обнародует электронную форму подачи заявок на получение спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна

КГГА на следующей неделе обнародует электронную форму подачи заявок на получение спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна

04:24 02.08.2021
В Киеве появилась еще одна совместная улица для автомобилей и велосипедов

В Киеве появилась еще одна совместная улица для автомобилей и велосипедов

14:02 01.08.2021
В Киеве в воскресенье ожидается гроза

В Киеве в воскресенье ожидается гроза

11:16 01.08.2021
В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

06:30 01.08.2021
В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

22:20 31.07.2021
В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Жителей Уханя проверят на коронавирус после обнаружения в городе случаев COVID-19 впервые с июня 2020 года

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА