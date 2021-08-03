За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

В течение суток 2 августа от коронавируса в Украине привили 125 161 украинца, при этом первую прививку получили 70 344 человека, полностью завершили иммунизацию – 54 817.

"125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы – 54 817 человек", – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения во вторник.

Отмечается, что в течение суток работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человек, из них получили одну дозу – 3 669 511 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки", – отметили в Минздраве.