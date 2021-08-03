Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

Мэр Запорожья Владимир Буряк распорядился искать средства для восстановления пострадавшего накануне вечером от пожара многоквартирного дома, жители временно размещены в общежитии педколледжа.

"Этой ночью в Запорожье случилось большое несчастье - пожар в многоэтажке на ул.Сержанта Медведева, 7. Из своих домов были эвакуированы жители 34 квартир. К счастью, обошлось без человеческих потерь", – написал Буряк на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Он подчеркнул, что сразу дал поручение и людей из пострадавшего дома на ночлег разместили на базе 66-й школы, где сразу же был развернут штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа - места для ночлега людей.

"Сейчас я снова на месте происшествия. Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только разрешат спасатели. Сейчас из дома еще идет дым - на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого помогут проводить разбор крыши", – написал градоначальник Запорожья.

"На 8.30 собираю заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул Буряк.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в Запорожье спасатели ликвидировали пожар крыши многоквартирного дома на площади 450 кв. м, были эвакуированы 100 жителей.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство.