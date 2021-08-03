События

08:28 03.08.2021

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

1 мин читать
Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

Мэр Запорожья Владимир Буряк распорядился искать средства для восстановления пострадавшего накануне вечером от пожара многоквартирного дома, жители временно размещены в общежитии педколледжа.

"Этой ночью в Запорожье случилось большое несчастье - пожар в многоэтажке на ул.Сержанта Медведева, 7. Из своих домов были эвакуированы жители 34 квартир. К счастью, обошлось без человеческих потерь", – написал Буряк на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Он подчеркнул, что сразу дал поручение и людей из пострадавшего дома на ночлег разместили на базе 66-й школы, где сразу же был развернут штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа - места для ночлега людей.

"Сейчас я снова на месте происшествия. Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только разрешат спасатели. Сейчас из дома еще идет дым - на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого помогут проводить разбор крыши", – написал градоначальник Запорожья.

"На 8.30 собираю заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул Буряк.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в Запорожье спасатели ликвидировали пожар крыши многоквартирного дома на площади 450 кв. м, были эвакуированы 100 жителей.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство.

 

Теги: #эвакуация #пожар #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 03.08.2021
В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

01:20 03.08.2021
В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

13:01 01.08.2021
Под Одессой ликвидирован крупный пожар на складе

Под Одессой ликвидирован крупный пожар на складе

07:34 31.07.2021
В Ивано-Франковске спасатели из-за пожара в общежитии эвакуировали 88 студентов

В Ивано-Франковске спасатели из-за пожара в общежитии эвакуировали 88 студентов

19:47 30.07.2021
Два самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Два самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

13:52 30.07.2021
МИД призвало украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции

МИД призвало украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции

08:42 30.07.2021
В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

16:43 29.07.2021
В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

15:46 29.07.2021
Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

08:47 29.07.2021
Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

Часть Ровно непродолжительное время было обесточено вследствие возгарания трансформатора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА