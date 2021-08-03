В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 265 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 334 человека, летальных случаев – 26, выздоровели - 533 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 254 361 человек, выздоровели 2 187 703 человека, летальных случаев - 52 981.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.