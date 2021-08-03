События

08:14 03.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 265 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 334 человека, летальных случаев – 26, выздоровели - 533 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 254 361 человек, выздоровели 2 187 703 человека, летальных случаев - 52 981.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 03.08.2021
За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

07:45 03.08.2021
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

07:14 03.08.2021
В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

06:56 03.08.2021
За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

03:34 03.08.2021
В Украине из 164,1 тыс. госслужащих 74% женщин

В Украине из 164,1 тыс. госслужащих 74% женщин

11:38 02.08.2021
Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

08:38 02.08.2021
За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

08:26 02.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

07:58 02.08.2021
Американские законодатели опубликовали доклад с утверждением о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории

Американские законодатели опубликовали доклад с утверждением о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории

06:07 02.08.2021
Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград военным по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА