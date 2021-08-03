Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

С начала суток российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В частности, у населенного пункта Золотое-4 противник обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении Светлодарска зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В том числе на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.