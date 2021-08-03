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07:35 03.08.2021

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

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В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В Запорожье в понедельник вечером горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, спасатели эвакуировали 100 человек, без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

"2 августа в 21.15 в г.Запорожье на кровле четырехэтажного жилого дома возник пожар. В 23.55 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена кровля и частично повреждены перекрытия здания на площади 450 кв. м", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К тушению привлекалось 63 человека и 18 ед. техники, из них 60 человек и 15 ед. техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что из здания было эвакуировано 100 человек. По факту пожара полиция открыла уголовное производство.

Теги: #эвакуация #пожар #запорожье
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